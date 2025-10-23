В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 23.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.В периода 21.10.2025 г. - 23.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Вълчи дол - улиците: Трети март, Бригадирска, Добруджа, Катюша, Георги Димитров, Вапцаров, Средна гора, Хаджи Димитър, Христо Ботев, електрозахранени от ТП 8.На 23.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, и с. Засмяно.На 23.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахрани от ТП 4.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Куманово.На 23.10.2025 г., от 8:30 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Кочмар и м-ст Сълзица, електрозахранени от ТП 840.На 23.10.2025 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - бул. Осми Приморски полк 115.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на ВИК - Варна ООД, Военно Формирование 26800.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. Дубровник 14, 16, светофарни уредби на бул. Христо Смирненски до Военна болница.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад гр. Провадия, ул. Александър Стамболийски, ул. Цар Освободител, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Георги Кирков, ул. Преслав, ул. Дунав, ул. Драгоман, ул. Опълченска, ул. Св. СВ. Кирил и Метоздий, ул. Сливница, ул. Шипка, ул. Ген. Манзей, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Пролет, ул. Янко Сакъзов, ул. Васил Коларов, ул. Милин Камък, ул. Ивайло, ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 25.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, електрозахранени от ТП 13.В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево, с. Дебелец – МТТ 3 Дебелец и с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Сава, с. Цонево и с. Гроздьово.На 23.10.2025 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Бриз, ул. Д-р Василаки Пападопулу, ул. Петър Слабаков, ул. Д-р Борис Божков, IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио Кюри", Шуменски университет- Департамент за повишаване на квалификацията на учителите, Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. И. Менделеев".На 23.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Суворово - улиците: Иван Вазов, Паисий Хилендарски, Васил Петлешев, Шипка, Стара Планина, Желю Войвода, Иван Шишман, Тодор Каблешков, Васил Петлешков, Захари Стоянов, Иван Асен, Цар Самуил, Стоян Заимов, Република, Георги Раковски, Цар Иван Асен.На 23.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Партизани - ТП Кариера Партизани.