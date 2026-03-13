Това са адресите, които ще останат без ток днес във Варненска област
с. Калиманци, с. Изгрев, с. Левски, с. Кипра, с. Чернево, с. Просечен.
В периода 12.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 12.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - Владислав Варненчик.
В периода 09.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 12.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.
В периода 12.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5.
На 13.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 402, бл. 404 , част от м-ст Ментеше, магазин хр.стоки - ЕТ ГИЛД, ГИК ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД, електрозахранени от ТП 801.
На 13.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Възраждане - бл. 62, бл. 63, бл. 64, бл. 65, ул. Катя Паскалева, ул. Поп Димитър, м-ст Пчелина, електрозахранени от ТП 902.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - м-ст Ален мак, ул. Петър Попов в района около Х-л Рай, х-л Заря, х-л Бона Вита, района около ВСУ, района около спирка Писател.
На 13.03.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Розмарин, електрозаренини от МТП 1504.
На 13.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Св. Никола, м-ст Сотира, м-ст Телевизионна кула, ул. Георги Русев, ул. Георги Китов, ул. Сотир Майноловски и част от бул. 8-ми Приморски полк.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Овеч, ул. Райко Даскалов, ул. Братя Миладинови, ул. Климент, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Смирненски, ул. Светослав Обретенов, ул. Толбухин, ул. Черказка, ул. Гем. Скобелев, ул. Батак, ул. Пенчо Славейков, ул. Никола Вапцаров, ул. Цар Освободител, електрозахранени от ТП 18.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета Безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Димитров, ул. Ген. Манзей, ул. Граф Игнатиев, ул. Димитър Грънчаров, ул. Шипка, електрозахранени от ТП 10.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Сладка вода.
На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
