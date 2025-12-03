В периода 01.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Девня - улиците: Сакар, Галата, Константин Иречек, Марцианопол, Преслав, Струма, Петрича, Пазарска, Мадара, Средец, Базилика, Акация, Съединение, Момчил Войвода, Васил Могиларов, Трапезиц, Владислав, Лоза.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Девня, с. Неофит Рилски и с. Ветрино.На 03.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Детелина.На 03.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Горица - южната част на селото, електрозахранена БКТП 3.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Възраждане 197, 198, ОП ТАСРУД ОБЩИНА ВАРНА - автобусна спирка на бул. Ян Хунияди.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Виница, ул. Черно море, част от ул. Гларус, електрозахранени от ТП 891.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Блъсково.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково, с. Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.На 03.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Ветрино.На 03.12.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с .Средно село.На 03.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Девня – ул. Просвета, ул. Здравец, бул. Съединение, ул. Кирил и Методий, ул. Патлейна, електрозахранени от ТП 19.В периода 03.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Дюлино.В периода 03.12.2025 г. - 04.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево – около следните улици: ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма и ул 1-ва от център към главен път.