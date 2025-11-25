Това са адресите във Варна и областта, които ще останат без ток днес
©
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Девня - улиците: Първи май, Пирин, Тракия, Христо Ботев, Иван Вазов, Лозарска, Хъшове, Сливница, Митко Палаузов, Оборище, Стефан Караджа, Перущица, Плиска, Брезник, Подпуручик Поп Кумановски, Плевен, Шипка, Янтра, Райко Даскалов, Ропотамо, Христо Ботев, електрозахранени от ТП 5.
На 25.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Добрева чешма.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Кичево, с. Осеново, ВЗ Осеново и м-ст Розмарин.
В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дюлино.
На 25.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Обзор - комплекс "Сънрайз блу меджик ризорт".
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Галата, м-ст Зеленика, част от м-ст Прибой.
На 25.11.2025 г., от 13:30 ч. до 15:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - бул. Владислав Варненчик, ул. Константин Величков, ул. Пейо Яворов, ул. Даме Груев, електрозахранени от ТП 244.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. Битоля 36, ул. Илинден 31, ул. Селиолу 1,26, електрозахранени от ТП 79.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - бул. Цар Освободител 67, 75, 79, 81, 83, 93, ул. Македония 126, 142, ул. Тодор Каблешков 40, ул. Битоля 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, ул. Братя Бъгстон 1, 3, 5, ул. Илинден 21, 25, 29, 33, ул. Селиолу 3, 5, 7, 11, 13, 28, 30, 32, 34, ул. Топра Хисар 8.
В периода 25.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 25.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Крушките, м-ст Чукура.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на НЕК, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Калиманци, с. Изгрев, с. Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 4 , ТП 3.
На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Просечен , с. Кипра , с. Чернево , с. Левски.
В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Рояк – клиентите, електрозахранени от МТП Музея Рояк.
В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Чайка, с. Рояк, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.
Още от категорията
/
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
23.11
Бащата на Коцев: Очаквам ОИК да не прекрати правомощията му, макар че за семейството може би ще бъде по-добре
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ето какво ще е времето утре във Варна
21:30 / 24.11.2025
Благомир Коцев пристигна във Варна
16:59 / 24.11.2025
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора въ...
16:36 / 24.11.2025
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
11:43 / 23.11.2025
След заседанието на ОИК-Варна: Коцев не е отстранен от поста си! ...
11:02 / 23.11.2025
Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хе...
11:09 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.