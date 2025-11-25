В периода 24.11.2025 г. - 28.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Девня - улиците: Първи май, Пирин, Тракия, Христо Ботев, Иван Вазов, Лозарска, Хъшове, Сливница, Митко Палаузов, Оборище, Стефан Караджа, Перущица, Плиска, Брезник, Подпуручик Поп Кумановски, Плевен, Шипка, Янтра, Райко Даскалов, Ропотамо, Христо Ботев, електрозахранени от ТП 5.На 25.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Добрева чешма.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Кичево, с. Осеново, ВЗ Осеново и м-ст Розмарин.В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Дюлино.На 25.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Обзор - комплекс "Сънрайз блу меджик ризорт".На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - кв. Галата, м-ст Зеленика, част от м-ст Прибой.На 25.11.2025 г., от 13:30 ч. до 15:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - бул. Владислав Варненчик, ул. Константин Величков, ул. Пейо Яворов, ул. Даме Груев, електрозахранени от ТП 244.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - ул. Битоля 36, ул. Илинден 31, ул. Селиолу 1,26, електрозахранени от ТП 79.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - бул. Цар Освободител 67, 75, 79, 81, 83, 93, ул. Македония 126, 142, ул. Тодор Каблешков 40, ул. Битоля 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, ул. Братя Бъгстон 1, 3, 5, ул. Илинден 21, 25, 29, 33, ул. Селиолу 3, 5, 7, 11, 13, 28, 30, 32, 34, ул. Топра Хисар 8.В периода 25.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 25.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Крушките, м-ст Чукура.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на НЕК, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Калиманци, с. Изгрев, с. Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 4 , ТП 3.На 25.11.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Просечен , с. Кипра , с. Чернево , с. Левски.В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Рояк – клиентите, електрозахранени от МТП Музея Рояк.В периода 24.11.2025 г. - 26.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Чайка, с. Рояк, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.