Това са адресите във Варна и областта, които ще останат без ток днес
©
гр. Варна - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Поп Харитон, ул. Трайко Китанчев, ул. Стара Планина, ул. Ангел Кънчев от ТП 387.
На 01.12.2025 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. Арх. Петко Момчилов 1, 2, 3, 5, 7, 9, ул. Батова 1, 2, 4, 5, ул. Ген. Георги Попов 6, 9, ул. Никола Козлев 7, 10, 11, 13, 16, 24, ул. Подполковник Калитин от №1 до №27.
В периода 01.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кривня, ТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Вълчи дол – улиците: Жечка Карамфилова, Александър Стамболийски, Георги Мамарчев, Малчика, Вапцаров, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.
На 01.12.2025 г., от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - улиците: Владислав Варненчик, Трайко Китанчев, Ивайло, Поп Харитон, Братя Тедески, Патриарх Евтимий, Кап. Райчо Николов, Акад. Никола Обрешков, Св.Иван Рилски, Злати Бръчков, Княз Черказки.
На 01.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - м-ст Изгрев.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – около следните улици: ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около Училището и пекарната, и Кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Проф.Иван Шишманов, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, ул. Гомел, ж.к. Дружба, ул. Керч, ул. Кишинев, ул. Манастирска, ул. Мара Тасева, ул. Нарва, ул. Народни Будители, ул. Новгород, ул. Перекоп, ул. Първи Май, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Яш , ДГ 44 В. Терешкова, ЦДГ 12 Пинокио, ДГ 43 Пинокио, РДПБЗН- ВАРНА, ЕКОНТ ЕКСПРЕС АД, Д-Я Социално Подпомагане, Пасарелка, помпена станция за отпадни води на В И К - ВАРНА ООД, ОУ Христо Ботев, пешеходен светофар.
На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Аспарухово, включително Институт по Океанология.
Още от категорията
/
Вижте времето във Варна
30.11
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Първите елхи вече са на варненските пазари, ето колко струват таз...
14:00 / 29.11.2025
Обилен дъжд във Варна, жена: Вместо да дам 6 лв. за кафе на центъ...
13:21 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.