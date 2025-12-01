Сподели close
На 01.12.2025 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Поп Харитон, ул. Трайко Китанчев, ул. Стара Планина, ул. Ангел Кънчев от ТП 387.

На 01.12.2025 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Арх. Петко Момчилов 1, 2, 3, 5, 7, 9, ул. Батова 1, 2, 4, 5, ул. Ген. Георги Попов 6, 9, ул. Никола Козлев 7, 10, 11, 13, 16, 24, ул. Подполковник Калитин от №1 до №27.

В периода 01.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кривня, ТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Вълчи дол – улиците: Жечка Карамфилова, Александър Стамболийски, Георги Мамарчев, Малчика, Вапцаров, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

На 01.12.2025 г., от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - улиците: Владислав Варненчик, Трайко Китанчев, Ивайло, Поп Харитон, Братя Тедески, Патриарх Евтимий, Кап. Райчо Николов, Акад. Никола Обрешков, Св.Иван Рилски, Злати Бръчков, Княз Черказки.

На 01.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - м-ст Изгрев.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кичево – около следните улици: ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около Училището и пекарната, и Кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Проф.Иван Шишманов, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, ул. Гомел, ж.к. Дружба, ул. Керч, ул. Кишинев, ул. Манастирска, ул. Мара Тасева, ул. Нарва, ул. Народни Будители, ул. Новгород, ул. Перекоп, ул. Първи Май, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Яш , ДГ 44 В. Терешкова, ЦДГ 12 Пинокио, ДГ 43 Пинокио, РДПБЗН- ВАРНА, ЕКОНТ ЕКСПРЕС АД, Д-Я Социално Подпомагане, Пасарелка, помпена станция за отпадни води на В И К - ВАРНА ООД, ОУ Христо Ботев, пешеходен светофар.

На 01.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - кв. Аспарухово, включително Институт по Океанология.