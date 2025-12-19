Това са адресите във Варна и областта, които ще останат без ток днес
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 19.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Брестак, с. Метличина.
На 19.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Неофит Рилски –ТП 2 , МТП 5 и МТП 6.
На 19.12.2025 г., от 9:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Ветрино – МТП 17 , ТП 2, TП 15, гр. Девня, с. Неофит Рилски.
На 19.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Просечен.
На 19.12.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Калиманци, с. Кипра , с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев, с. Левски.
На 19.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Старо Оряхово - ул.Роза , ул. Орфей, ул. Синчец, ул. Иглика, ул. Мир, ул.Кокиче, ул. Люляк, ул. Здравец, ул. Минзухар, ул. Братя Миладинови.
На 19.12.2025 г., от 13:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна, кв. Аспарухово – ул. Бабини Видини кули, ул. Георги Велчев, ул. Дедеагач, ул. Драма, ул. Злетово, ул. Кирил Патриков, ул. Кичево, ул. Костур, ул. Лерин, ул. Марагидик, ул. Маркови кули, ул. Найчо Цанов, ул. Ропотамо, ул. Св.Св.Кирил и Методий, ул. Света гора, ул. Серес, ул. Станчо Киряков Войнов, ул. Чонгора, НЧ ПРОСВЕТА-1927.
На 19.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Виница, ул. Черно море, част от ул. Гларус, електрозахранени от ТП 891.
На 19.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - улиците: Янош Хунияди, Никола Симов, Мургаш, Сливница, Владислав Варненчик, Краков, Коево, Цар Освободител, Перперикон Промишлена зона Планова, Западна промишлена зона, кв. Възраждане, кв. Младост, кв.Владислав Варненчик, м-ст Планова, м-ст Парк-музей "Вл. Варненчик" , м-ст Мешели тепе.
В периода 19.12.2025 г. - 20.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - карето, заключено между ул. Дрин, бул. Сливница, бул. Приморски, ул. Александър Дякович, ул. Кракра.
На 19.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
