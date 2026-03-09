В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 09.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Дръндар.В периода 09.03.2026 г. - 10.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - улиците: Ал. Дякович, Батак, Русе, Христо Ботев.В периода 09.03.2026 г. - 10.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - ул. Батак 4, 6, 7, 8, 9, 10.На 09.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Долни чифлик – част от ул .23- ти Септември, ул. Безименна, ул. Мъглиж, ул. Сокачев, ул. Здравец, ул. Божур, ул. Лонгоз, ул. Камчия, ул. Роза, ул. Люляк ,ул. Искър, ул. Еделвайс, ул. Теменуга, ул. Въча, електрозахранени от ТП 16.Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61