Това са адресите във Варненска област, които ще останат без ток днес
©
с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 09.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дръндар.
В периода 09.03.2026 г. - 10.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - улиците: Ал. Дякович, Батак, Русе, Христо Ботев.
В периода 09.03.2026 г. - 10.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. Батак 4, 6, 7, 8, 9, 10.
На 09.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Долни чифлик – част от ул .23- ти Септември, ул. Безименна, ул. Мъглиж, ул. Сокачев, ул. Здравец, ул. Божур, ул. Лонгоз, ул. Камчия, ул. Роза, ул. Люляк ,ул. Искър, ул. Еделвайс, ул. Теменуга, ул. Въча, електрозахранени от ТП 16.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
Още от категорията
/
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
11:04
7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
80 години симфонична музика във Варна: Каква е историята на първи...
19:40 / 08.03.2026
Дами на мотори обиколиха Варна за 8 март
19:27 / 08.03.2026
Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артер...
14:55 / 08.03.2026
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни ...
14:46 / 08.03.2026
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
12:39 / 08.03.2026
Ето защо да заведете малчуганите днес в кукления театър във Варна...
09:28 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.