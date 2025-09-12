ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са болниците във Варна, в които може да се ваксинирате срещу COVID-19
Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6 месечна възраст нагоре.
Имунизациите с ваксини срещу COVID-19 ще се извършват в следните лечебни заведения:
1. Имунизационен кабинет в РЗИ-Варна;
2. Амбулаториите за първична медицинска помощ (общопрактикуващите лекари);
3. ДКЦ 1 "Света Клементина - Варна“ ЕООД.
Имунизационният кабинет се намира на адрес: гр. Варна, ул. "Брегалница“ № 3, двуетажен корпус на РЗИ-Варна и е с работно време 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.00 часа, от понеделник до петък.
Телефон за връзка с имунизационен кабинет – 052 665 284.
Лица, които желаят да се имунизират, но са трудноподвижни, лица, живеещи в труднодостъпни райони или с отдалечен достъп от лечебно заведение е възможно да бъдат посетени на домашен адрес от функциониращ мобилен екип към РЗИ-Варна.
За целта е необходимо да заявят имунизация в дома си на телефон 052 665 227 или 052 665 220.
