Във връзка с предстоящо стартиране на имунизационната кампания срещу COVID-19 Ви информираме, че в страната са доставени ваксини срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2.Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6 месечна възраст нагоре.1. Имунизационен кабинет в РЗИ-Варна;2. Амбулаториите за първична медицинска помощ (общопрактикуващите лекари);3. ДКЦ 1 "Света Клементина - Варна“ ЕООД.Имунизационният кабинет се намира на адрес: гр. Варна, ул. "Брегалница“ № 3, двуетажен корпус на РЗИ-Варна и е с работно време 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.00 часа, от понеделник до петък.Телефон за връзка с имунизационен кабинет – 052 665 284.Лица, които желаят да се имунизират, но са трудноподвижни, лица, живеещи в труднодостъпни райони или с отдалечен достъп от лечебно заведение е възможно да бъдат посетени на домашен адрес от функциониращ мобилен екип към РЗИ-Варна.За целта е необходимо да заявят имунизация в дома си на телефон 052 665 227 или 052 665 220.