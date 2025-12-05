Това са най-малките доброволци във Варна
За срещата с децата, разказа основателят на фондацията - Невена Иванова:
На изключително вълнуваща среща в Детска градина 28 "Пролет", район "Младост“ при Община Варна, тези малки сладури ми поднесоха старателно подготвени подаръци и надписани картички с благопожелания към деца, настанени в лечебни заведения.
Рисувателните комплекти ще бъдат подарени на децата от Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Йоан Златоуст“ във Варна.
Настолните занимателни игри ще бъдат предадени на екипа, координиращ т.нар. приемна грижа на територията на град Варна – за децата, настанени в приемни семейства, преди да бъдат осиновени.
Картичките още вчера предадох на детския психолог в Направление "Педиатрия“ към Университетската болница във Варна, за да бъдат добавени към подаръците на децата в петте отделения.
Огромно благодаря на ръководството на детското заведение за проявения интерес и за ангажираността към кампанията, на родителите и на малките сладури за помощта и подкрепата към инициативата "Коледа за всяко дете“!
Учете децата си на добри дела, за да пораснат добри и достойни хора!
