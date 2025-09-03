На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дъбравино.В периода 03.09.2025 г. - 04.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, м-ст Ваялар, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и м-ст Таушан тепе.На 03.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев.На 03.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.На 03.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на Промишлена зона на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите промишлени и вилни зони.На 03.09.2025 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Страшимирово, с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал и прилежащите им промишлени и вилни зони.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Кантара, електрозахранени от ТП 2090.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Аспарухово ул. Найчо Цанов, ул. Искър, ул. Мара Тасева, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Народни Будители, Ж.К. Дружба, ул. Димчо Дебелянов, ул. Стенка Разин, ул. Кирил Пейчинович, ул. Първи Май, ул. Моряшка, ул. Проф.Иван Шишманов, ул. Цар Иван Александър, ул. Константин Арабаджиев, ул. Лайош Кошут, ул. Морава, В И К - ВАРНА ООД(помпена станция за отпадни води) , ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ДГ 43 ПИНОКИО, ВАРНА Д-Я СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, РДПБЗН – ВАРНА.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на Варна - кв. Аспарухово, ул. Искър.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 8.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Черноок.На 03.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.