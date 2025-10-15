ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са районите без ток днес в област Варна
В периода 14.10.2025 г. - 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Осми Приморски полк, ул. Македония, бул. Княз Борис І, електрозахранени от ТП 2.
На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. Весела Василева, ул. Володя Вълчев, ул. Драган Данаилов, ул. 3-та, ул. 4-та, ул. 6-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. 11-та и ул. 12-та.
На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 13.10.2025 г. - 15.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 15.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.
В периода 14.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.
В периода 13.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Генерал Гурко, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Цар Симеон, ул. Иван Асен, ул. Подполковник Калитин, ул. Генерал Заимов, ул. Толбухин, ул. Никола Обретенов, ул. Христо Михайлов, електрозахранени от ТП 3.
В периода 13.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.
На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.
На 15.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.
На 15.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.
