На 30.10.2025 г., от 0:00 ч. до 4:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни будители , ул. Балкапан, ул. Горна Студена, ул. Галац, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Яш, ул. Гривица, ул. Пехчево, ул. Гомел, ул. Средец, ул. Перник, ул. Драва, ул. Мур, ул. Искър, Четвърто РУ на МВ.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково, с. Храброво, с. Комарево.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Китен, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково и в района на ТП Овчарник Провадия,ТП Измътец и в района на МТТ Айкъна Провадия.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.В периода 29.10.2025 г. - 30.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.На 30.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Близнаци – ул. Камчия, ул. Искър, ул. Дунав, ул. Струма , ул. Вит и част от ул. Лонгоз, електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Черно море, част от ул. Гларус, електрозахранени от ТП 891.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кипра.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Калиманци, с. Просечен, с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна с. Изгрев, с. Левски.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино.На 30.10.2025 г., от 9:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 30.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Генерал Гурко, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Цар Симеон, ул. Иван Асен, ул. Подполковник Калитин, ул. Генерал Заимов, ул. Толбухин, ул. Никола Обретенов, ул. Христо Михайлов, електрозахранени от ТП 3.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково, с. Храброво , с. Комарево.На 30.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково и в района на ТП Овчарник Провадия,ТП Измътец и в района на МТТ Айкъна Провадия.В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 30.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахрани от ТП 4.На 30.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 30.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово – улиците: Перущица, Панагюрище, Йордан Йовков, Илю Войвода, Батак, Кочо Честименски, Панайот Волов, Бачо Киро, Баба Тонка, Хан Крум, електрозахранени от ТП 5.На 30.10.2025 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина - ул. Вдъхновение, електрозахранени от ТП 2315.