Това са районите без ток днес в област Варна
В периода 17.11.2025 г. - 21.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 18.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.
На 18.11.2025 г., от 8:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Гроздьово.
На 18.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. Володя Вълчев, ул. 8-ма, ул. 7-ма, ул. Димитър Паничков, ул. Весела Василева, ул. Драган Данаилов, електрозахранени от ТП 1921.
На 18.11.2025 г., от 8:40 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. Арх. Георги Ганев, ул. Арх. Стефан Венедикт Попов, ул. Янко Костадинов и част от бул. Княз Борис I.
На 18.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - част от ул. Трифон Милушев, електрозахранена от ТП 34.
В периода 17.11.2025 г. - 19.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.
На 18.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
В периода 17.11.2025 г. - 21.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 17.11.2025 г. - 21.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.
В периода 17.11.2025 г. - 21.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 18.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
В периода 18.11.2025 г. - 21.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на гр. Провадия.
На 18.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, ул. 26-та и ул. 24-та.
На 18.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
