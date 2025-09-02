ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са районите без ток днес във Варна и областта
На 02.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Виница и част от м-ст Розмарин.
В периода 01.09.2025 г. - 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.
В периода 01.09.2025 г. - 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Куманово.
В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и с. Бозвелийско.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с. Чайка и гр. Провадия - ул.Христо Илиев Коев, ул.Теменуга и ул.Стефан Шиков.
На 02.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.
На 02.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Гроздьово.
На 02.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Доброглед.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 15:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Аспарухово ул. Яш, ул. Перекоп, ул. Новгород, ул. Народни Будители, ул. Нарва, Манастирска, ул. Кишинев, ул. Керч, ул. Гомел, ул. Ясен, ул. Томас Мюнцер, ул. Тимок, ул. Розова Долина, ул. Рожен, ул. Пролет, ул. Младост, ул. Калач, ул. Искър, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Горна Студена, ул. Браила, ул. Арда, ДГ 44 В. ТЕРЕШКОВА, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 15:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Асрпарухово, ул. мара Тасева, ул. Народни Будители, ул. Никола Вапцаров, ул. Св. Св. Кирил и Методий.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.
На 02.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.
В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.
В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
