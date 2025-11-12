В периода 10.11.2025 г. - 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.На 12.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Черно море, част от ул. Гларус, електрозахранени от ТП 891.На 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Албена, ул. Александър Кръстев, ул. Аметис, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Пеньо Пенев, ул. Свети Георги, ул. Съби Велков, ул. Тюркоаз, ул. Христо Каварналиев, част от бул. Цар Борис III, м-ст Розмарин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.На 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 12.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Вълчи дол - ул. Аврам Гачев, ул. Алеко Константинов, ул. Александър Стамболийски, ул. Антон Иванов, ул. Асен Златаров, ул. Бузлуджа, ул. Вапцаров, ул. Васил Коларов, ул. Васил Левски, ул. Георги Димитров, ул. Георги Раковски, ул. Двадесет и трети септември, ул. Добруджа, ул. Дунав, ул. Ивайло, ул. Иван Вазов, ул. Катюша, ул. Климент, ул. Кирил и Методий, ул. Ленин, ул. Лиляна Димитрова, ул. Любен Каравелов, ул. Люлин, ул. Никола Вапцаров, ул. Нишка, ул. Оборище , ул. Скобелев, ул. Средна гора, ул. Станке Димитров, ул. Странджа, ул. Стефан Караджа, ул. Струма, ул. Съби Дичев, ул. Толбухин, ул. Урожай, ул. Христо Смирненски, ул. Цанко Церковски, ул. Черно море, ул. Янко Сакъзов. Димитър Благоев ,Оборище 47 , ул. Стопански двор , ул. Алеко Константинов, ул. Бригадирска, ул. Вапцаров, ул. Георги Мамарчев, ул. Жечка Карамфилова, ул. Малчика, ул. Родопи, ул. Росица, ул. Стара планина, ул. Трети март, ул. Тунджа, ул. Шипка.На 12.11.2025 г., от 9:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Вълчи дол.На 12.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - ул. Братя Господинови, част от ул. Иван Калчев , ул. Рила, ул. Пирин , ул. Бели нос, ул. Черни нос, част от ул. Брегова, ул. Родопи, ул. Средна гора, електрозахранени от ТП 1.На 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла – ул. Съединение, ул. Петър Петров, част от ул. Братя Господинови. сгради на комплекс- Фортуна -1, 2, 3, 4, 5, електрозахранени от ТП 60.На 12.11.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китка - ул Божур, ул.Незабравка, ул. Люляк, ул. Липите, ул.Зюмбюл, ул. Здравец, ул. Трепетлика, ул. Акация, ул. Лале, ул. Върбица, ул.Далия, ул. Хризнатема.На 12.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.На 12.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Кемер дере, м-ст Сотира в района над бул. Хр. Смирненски.На 12.11.2025 г., от 11:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Възраждане - фирма ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВАРНА АД.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 12.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.В периода 10.11.2025 г. - 12.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.На 12.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.