На 22.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Патрабана и м-ст Прибой, кв. Галата – ул. Галатея, ул. Емона, ул. Калиакра, ул. Кап. I Ранг Георги Купов, ул. Кап. Рашко Серафимов, ул. Никола Ракитин, ул. Фичоза.На 22.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 22.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Кочмар, електрозахранени от ТП 2052.На 22.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.На 22.12.2025 г., от 9:30 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от КК Св. Св. Константин и Елена – Дом за възрастни хора Гергана, Почивна база Ралица БНБ, част от м-ст Манастирски рид в района на и включително Почивна база Военно почивно дело и Почивна база Летище София, около вилно селище БОР и Почивна база ЕНЕРГО 1.