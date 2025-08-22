Днес - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.На 22.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Албена, ул. Александър Кръстев, ул. Аметис, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Пеньо Пенев, ул. Свети Георги, ул. Съби Велков, ул. Тюркоаз, ул. Христо Каварналиев, част от бул. Цар Борис III, м-ст Роз Марин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.На 22.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Евксиновград, ул. 30-та, електрозахранени от БКТП 2044.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – улиците: Струма, Преслав, Сакар, Средец, Лоза, Мадара, Акация, Галата, Базилика, Марцианопол, Васил Могиларов, Петрича, Пазарска, Трапезиц, Момчил Войвода.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол - ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, електрозахранени от ТП 10.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок и в района на МТП Дивес Блъсково и МТП Глобул Китен.На 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, с. Звездица, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, ДИМ-93 ООД, ММС ИНК ЕООД, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140, В И К - ВАРНА ООД (помпена станция Звездица).На 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на гр. Варна - местностите: Орехчето, Панорама, Черешова, градина, фирмите: Електа ЕООД, Стационар за туберкулозно болни - СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД и АМОНАЛ РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кривня.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Неново с. Равна, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен и в района на МТП Дивес,МТТ Глобул.На 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.