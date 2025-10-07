На 07.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Долни Чифлик - ул. Волга, част от ул. Камчия, ул. Плевен, ул. Армейска, ул. 19-ти февруари, ул. Батак, ул. Марица, ул. Перущица, част от ул. Тича и ул. Дунав, електрозахранени от ТП 3.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Д-р Басанович 53, 55, 57, 59, 61, ул. Ген. Стефан Тошев 36, 38, ул. Джеймс Баучер 2, 4, ул. Николицел 1, 10, ул. Царевец 7, ул. Ген. Колев 83, 85, 87.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. Анастасия Железкова 51, 53, 55, 57, 59, 61, ул. Ген, Колев 92, 94, 98, ул. Найден Геров 74, 76, ул. Уилям Гладстон 1, 5, ул. Царевец 1, 7, 9, 25, 39, ул. Болград 8, ул. Колкотница 1, 3, 5, 7, 9, 11.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Китен.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Перчемлията.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня, кв. Повеляново - бул. Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, електрозахранени от ТП 8 Повеляново.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 07.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Езерово и прилежащите вилни и промишлени зони, фирмите: КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ ЕООД, М СТРОЙ ООД, САНРАЙС ООД, ЕТ СЪН ВИНТИДЖ ПЕТЬО БОШНАКОВ, ППЗК ЗОРА.На 07.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав – кв. Белопал, кв. Акации, с. Езерово, с. Страшимирово и прилежащите им вилни и промишлени зони.На 07.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 07.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.На 07.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, ТП Оражерии – МКРУ Оранжерии.На 07.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Възраждане бл. 1, част от бул. Трети март, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 737.