На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиноград, ул. 15-та, ул. 16-та, ул. 17-та, ул. 20-та, ул. 24-та и ул. 8-ма, електрозахранени от МТП 624.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Дубровник бл. 7, 8; ул. Виолетка 8, 25; ул. Дилянка; м-ст Изгрев; м-ст Кемер дере; м-ст Папаз Чаир, електрозахранени от ТП 239.

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - Св. Св. Константин и Елена, част от ул. 45-та и част от бул. Княз Борис I-ви, електрозахранени от ТП 2102.

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Изгрев, ул. Мир 65, 66, 68, 73, 75, електрозахранени от ТП 2162.

В периода 27.04.2026 г. - 29.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Бяла - ул. Димитър Янев, ул. Аврам Гачев, ул. Рила, ул. Пирин, ул. Господин Милушев, ул. Иван Калчев, ул. Стара планина, ул. Здравко Бомбов, ул. Михаил Дойчев, ул. 10 та, ул. 11та, ул. 12 та, ул.13 та, ул. Братя Господинови, ул. Петър Петров и жилищни комплекси Фортуна.

В периода 27.04.2026 г. - 29.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня – ул. Просвета, ул. Албена, ул. Тодор Каблешков, ул. Здравец, ул. Бузлуджа, бул. Съединение, ул. Кирил и Методий, ул. Капитан Петко, ул. Кокиче, ул. Панайот Волов, ул. Патлейна, електрозахранени от ТП 20 и ТП 19.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Девня.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Щипско – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Дръндар.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Войводино, с. Николаевка - КТП 17.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на

с. Николаевка , с. Дръндар.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - част от м-ст Ален мак – района между и около ул. Петър Попов и ул. Янко Славчев, района около спирка "Изгрев", КК Чайка - ул. Катя Палазова.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид.

В периода 27.04.2026 г. - 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Цоню Тодоров, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Хаджи Димитър, ул. Ангел Кънчев, ул. Сан Стефано, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Климент Охридски, ул. Янко Сакъзов, ул. Рила, ул. Бойчо Желев, ул. Александър Стамболийски, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Солун, ул. Трети февруари, ул. Киро Радев, ул. Рада Илиева, ул. Али Емурлов, ул. Тодор Илиев, ул. Стефан Караджа, ул. Патриарх Евтимий, електрозахрани от ТП 17,ТП 5 и ТП 19.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Провадия.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.04.2026 г. - 01.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Тополи - ул. Стоян Буйнов , ул. Коево , ул. Георги Янев , ул. Тракийска , ул. Райко Панчелиев, електрозахранени от ТП 15.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Ботево.