В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 27.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково - ул. Васил Белев, ул. Георги Кондолов, ул. Георги Петлешев, ул. Добруджа, ул. Дръзки, ул. Здравец, ул. Иван Вазов, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Лозница, местност Бахчите, кв. Надежда – жилищни блокове , ул. Нанко Недев, ул. Панайот Хитов, ул. Петрова нива, ул. Слави Дойчев, ул. Странджата, ул. Тополи и ул. Хаджи Димитър. Фирми: ПЛАЗМА ЕООД, ЯНОС ЕООД, ТЕО-МАКС ООД, ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ДЕЙМОС-КОРЕКТ ООД, АРТВИЖЪН ЕООД, МЕРК 81 ЕООД, АРТ БОКС ООД, ПЕРФЕКТ ДИЗАЙН-Ц ЕООД, БУЛ ОЙЛ КЪМПАНИ ООД, БЕЛИЯТ ЛЕБЕД 66 ЕООД, ВИК-2007 ООД, ТЕОДОРА ООД, ЕВРО-БУЛ ООД.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Гроздьово.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Юнак, с. Дъбравино, с.Горен чифлик и с. Гроздьово.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово , с. Средно село.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Черноок.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Асен Златаров, ул. Кирил и Методий, ул. Васил Левски, ул. Цар Освободител, ул. Борис Мавроганов, ул. Бенковска, ул. Христо Смирненски, ул. Цар Освободител, ул. Христо Ботев, ул. Украйна, ул. Георги Раковски.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от Ален мак – района около спирка "Майстор Манол" и спирка "Изгрев"; ул. Петър Попов, КК Чайка, ул. Катя Палазова, района около Свободен университет.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид и част от м-ст Ален мак.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна кв. Галата – ул. Адмирал Грейг, ул. Кап.I Ранг Георги Купов ул. Кап.I Ранг Ст.Димитриев, ул. Крайбрежна, ул. Черноморска, ул. Морски бриз.На 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Георги Живков, ул. Парижка Комуна, ул. Христо Самсаров, ул. Никола Кънев, електрозахранени от ТП 441.На 27.08.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от МТП 3.В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аспарухово.В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.