Това са районите, които ще бъдат без ток днес в област Варна
©
В периода 05.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 04.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звънец . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 02.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 03.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.
На 06.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Зорница - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. Д-р Любен Попов, ул. Сирма Войвода, ул. Илия Пенев и ул. Димитър Константинов, електрозахранени от ТП 1859.
На 06.02.2026 г., от 9:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Оборище № 13, 28, 30, ул. Генерал Радко Димитриев № 57, 59, 60, ул. Дрин № 14, 16, бул. Сливница № 105, ЕСО ЕАД, Международен колеж ООД, електрозахранени от ТП 316.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.