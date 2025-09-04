В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Суворово , с. Щипско , с. Чернево.В периода 04.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.В периода 03.09.2025 г. - 04.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, м-ст Ваялар, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и м-ст Таушан тепе.На 04.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Въглен и прилежащите промишлени и вилни зони – фирми: ЕКО ДЕПО ДЗЗД, ХЕЛАС ХЕМ АД, АРИЕЛ ФИШ ООД, МЕЛА КОМЕРС 2020 ЕООД, БУЛВЕСТ-АГРО ЕООД, ПАПРИКОВ ДЕЛУКС ЕООД и НЕПТУН-2 ООД.На 04.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Аксаково- местност Аксаковска панорама, с. Яребична, с. Новаково и прилежащите им промишлени зони.В периода 03.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино– клиентите, електрозахранени от ТП 8.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Китен.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 01.09.2025 г. - 05.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 04.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Морска звезда, електрозахранени от ТП 2300.