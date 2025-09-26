На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – североизточна част на селото, електрозахранена от MТП 3.В периода 24.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Падина.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Добрина, с. Манастир и с. Житница.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево – ТП 8, ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и с. Дебелец.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Цонево и с. Сава.На 26.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак.На 26.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18 , БКТП 19 и ТП 17 , с. Метличина.На 26.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Михалич .с. Искър.На 26.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Чайка, блоковете: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, ул. Никола Вапцаров 4, ЦБА ЕАД.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Чайка бл. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Пенчо Славейков, Велес, Щип, Васил Априлов, Екатерина Симитчиева, Гаврил Кръстевич, Сливница, Отец Паисий, Д-р Петър Берон, Скопие.На 26.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.В периода 23.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. Цар Освободител, ул. Александър Стамболийски, ул. Георги Кирков, ул. Дунав, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Опълченска, ул. София, ул. Драгоман, Районен съд Провадия, централен площад Провадия, ул. Иван Вазов, ул. Юрий Венелин, ул. Никола Вапцаров, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 7,ТП 8 и ТП 9.На 26.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. КАЗАШКА РЕКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. ИГНАТИЕВО; ул. ДОБРУДЖА, ЛОЗНИЦА, ЧЕРНИ ВРЪХ, КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 26.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ЛЮЛЯК, ЛАТИНКА, МАРИН ТЕПЕ, ЕДЕЛВАЙС, ИВАН АСЕН II, КОКИЧЕ, ЛОНГОЗ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.На 26.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Георги Русев № 73, м-ст Акчелар, м-ст Сотира и м-ст Руските окопи, електрозахранени от ТП 1767.На 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.На 26.09.2025 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 25, бл. 29, бл. 30, бл. 31, ул. Шести септември, ул. Ниш , ул. Проф. Петър Димков-Лечителя, фирмите: ДОМИНО 4 ООД, АНЕТ 1 ООД, ТАБАКО ЦЕНТЪР ООД, ЕТ СТРЕЛЕЦ - ЖИВКО ЖЕКОВ, електрозахранени от ТП 818.