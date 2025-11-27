Това са районите, които ще останат без ток днес във Варна и областта
гр. Варна - м-ст Панорама, абонатите, електрозахранени от ТП 575 и ТП 532.
В периода 24.11.2025 г. - 28.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
В периода 26.11.2025 г. - 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Чайка.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Аспарухово - ж.к. Дружба, ул. Мара Тасева, ул. Св.Св.Кирил и Методий № 8, ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА , Община Варна - Район Аспарухово, пасарелка, помпена станция за отпадни води на В И К - ВАРНА ООД, ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ДГ 43 ПИНОКИО, пешеходен светофар.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Аспарухово - ВМГ "Св. Николай Чудотворец", ДГ №45 Морски свят, ДГ 44 В. Терешкова, Багра ЕООД, Лукойл-България ЕООД, Газ транс Петролиум ЕООД, Институт по Океанология.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. 45-та, Св. Св. Константин и Елена, ул. Княз Борис I-ви 332, електрозахранени от ТП 2102.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Черковна, с. Овчага.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с.Кривня,с.Равна,с.Неново,с.Черковна,с.Снежина,с.Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 27.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Белоградец.
На 27.11.2025 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Ягнило , с. Доброплодно.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Казашка река, с. Аврен, с. Садово и с. Венелин.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и част от с. Гроздьово.
На 27.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с. Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.
На 27.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - KK Чайка и м-ст Ален мак – района около ул. Катя Папазова, ул. Янко Славчев, ул. Генчо Станев, Дом за стари хора Ален мак Варна; бул. Княз Борис I 382; част от м-ст Манастирски рид в района около спирка Дървен мост и района около почивна станция Автомагистрали Черно море.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 15:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Янко Славчев и ул. Цаню Цанев, жилищни комплекси Тригор и Скайлайн.
На 27.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.
