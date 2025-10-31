В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Кемер дере, м-ст Сотира в района над бул. Хр. Смирненски.В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Чернево – клиентите, електрозахрани от ТП 4.В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Ветрино.В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Златина – ВП Златина , гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - карето, заключено между бул. Мария Луиза, ул. Драгоман, ул. Драган Цанков, ул. Фредерик Шопен, електрозахранени от ТП 236.В периода 9:00 ч. до 13:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Бреза 2.На 31.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия – ул. София, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Преслав, ул. Опълченска, ул. Софроний Врачански, ул. Сливница, централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 7.На 31.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад гр. Провадия, ул. Александър Стамболийски, ул. Цар Освободител, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Георги Кирков, ул. Преслав, ул. Дунав, ул. Драгоман, ул. Опълченска, ул. Св. СВ. Кирил и Метоздий, ул. Сливница, ул. Шипка, ул. Ген. Манзей, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Пролет, ул. Янко Сакъзов, ул. Васил Коларов, ул. Милин Камък, ул. Ивайло, ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 25.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Генерал Гурко, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Цар Симеон, ул. Иван Асен, ул. Подполковник Калитин, ул. Генерал Заимов, ул. Толбухин, ул. Никола Обретенов, ул. Христо Михайлов, електрозахранени от ТП 3.На 31.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Генерал Колево, с. Радан Войвода, с. Стефан Караджа, с. Караманите, с. Червенци.На 31.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Червенци.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Петров дол.На 31.10.2025 г. В периода 13:00 ч. до 17:00 ч. оради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Варна - Южна промишлена зона, фирмите: СЪНТРЪСТ ЕООД , ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД , ДЖИЯ 2001 ООД, СТФ АД , МЕХТРАНСКОМЕРС ООД, ММ-13 ЕООД , ЕСКАНА АД , ЕСКАНА АД , ТЕХНОФЕР EООД , ДОКТОР ПРИНТЕР ЕООД.