В периода 18.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Долище – североизточна част на селото, електрозахранена от MТП 3.В периода 15.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 17.09.2025 г. - 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. Володя Вълчев, ул. 8-ма, ул. 7-ма, ул. Димитър Паничков, ул. Весела Василева, ул. Драган Данаилов, електрозахранени от ТП 1921.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - част от м-ст Траката и част от м-ст Ваялар, електрозахранени от МТП 1708.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, Константин Петкович и ул. Св. Климент Охридски, електрозахранени от МТП 1669.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. Арх. Геро Геров, ул. Д-р Борис Окс, ул. Д-р Кирил Йорданов, ул. Д-р Параскев Казаски и ул. Сирма Войвода, електрозахранени от БКТП 2012.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, ул. Василаки Пападиполу, ул. Д-р Борис Окс, ул. Д-р Иван Теодоров, ул. Д-р Кирил Йорданов, ул. Д-р Парескев Казаски и ул. Д-р Владимир Сломенски, електрозахранени от ТП 1686.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Белослав - кв. Младост- жилищни блокове, ул. Авджи Сава, ул. Иван Вазов, ул. Паисий Хилендарски, ул. Никола Вапцаров, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Трети март, ул. Хан Кубрат, ул. Хан Омуртаг, ул. Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен II, ул. Цар Калоян, ул. Цар освободител и ул. Цар Самуил.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Брестак.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Брестак , с. Метличина.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - Св. Св. Константин и Елена, ул. 49-та, ул. 50-та и част от ул. Св. Константин и Елена, електразахранени от ТП 2080.На 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна – карето, заключено между бул. Цар Освободител, ул. Цар Асен, бул. Сливница, бул. Осми Приморски полк, електрозахранени от ТП 115 и ТП 116.На 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Княз Борис, бул. Цар Освободител, ул Ген. Колев.На 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас.Китен.На 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.В периода 16.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Бяла - ул. Капитан Петко Войвода и част от ул. Трифон Милушев, електрозахранени от ТП 4..На 18.09.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. 