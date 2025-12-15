Това са районите във Варна и региона без ток днес
На 15.12.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, фирмите: ЕСПЕШЪЛ ЕООД, ЕТ ЖЕНИ-02 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, АКС ЕООД, електрозахранени от ТП 2016.
На 15.12.2025 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, кв. Галата – ул. Адмирал Грейг, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул. Кап.I Ранг Георги Купов, ул. Кап.I Ранг Ст. Димитриев, ул. Крайбрежна, ул. Черноморска, ул. Морски бриз, електрозахранени от ТП 843 и ТП 844.
На 15.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. 11-та с ул. 1-ва и ул 14-та.
На 15.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Сладка вода.
На 15.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – централната част на селото.
