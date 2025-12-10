На 10.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ж.к. Бриз, ж.к. Бриз Юг, м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Сотира, м-ст Телевизионна кула, ул. Георги Русев, ул. Димитър Константинов, ул. Димитър Манчев, ул. Д-р Борис Окс, ул. Д-р Никола Константинов, ул. Д-р Любен Попов, ул. Преслав Петров, ул. Стефан Самсаров, ул. Йордан Мутафов и част от бул. 8-ми Приморски полк.В периода 08.12.2025 г. - 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 10.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, м-ст Малка чайка, м-ст Рибарско селище (Чайка), ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, фирмите: Рибна борса - Електа ЕООД, Стационар за туберкулозно болни - СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, ДИМ-93 ООД, ЧЕРНО МОРЕ АД.На 10.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Сладка вода.На 10.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Трети февруари , ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Тодор Илиев, ул. Рада Илиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Али Емурлов, ул. Солун, ул. Киро Радев, ул. Цоню Тодоров, ул. Москва, електрозахранени от ТП 19.На 10.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около Училището и пекарната, ул. 10-та, ул. 7-ма.На 10.12.2025 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Победа, ул.Тодор Радев Пенев, ул. Христо Смирненски, бул. Цар Освободител, електрозахранени от ТП 237 и ТП 1065.На 10.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. 11-та с ул. 1-ва и ул 14-та.