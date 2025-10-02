Днес от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти..На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци, с. Бозвелийско.На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с.Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул.Христо Илиев Коев, ул.Теменуга и ул.Стефан Шиков.В периода 01.10.2025 г. - 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово - улиците: Цар Калоян, Хаджи Димитър, Горски кладенец, Витоша, Острата чешма, Пирин, Копривщица, Христо Ботев, Цар Самуил, Райна Княгиня, Пею Яворов, Трети март, Средна гора, Плиска, Родопи, Цар Симеон, електрозахранени от ТП 2.На 02.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 02.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.На 02.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ЦАР САМУИЛ, ЦАР КАЛОЯН, ТРАКИЯ, ЦАР АСЕН Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 02.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. ГРОЗДЬОВО Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ВАРНА; ул. ЗВЕЗДА, ОГОСТА, ОГРАЖДЕН, АРАБАКОНАК, ИСКРА, ЗДРАВЕЦ, БОТЕВГРАДСКИ ПРОХОД, КОЗНИЦА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.В периода 30.09.2025 г. - 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Китен.В периода 30.09.2025 г. - 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.На 02.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Приселци - местност Комлука, електрозахранени от ТП 15.На 02.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.На 02.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново и прилежащите им промишлени и вилни зони.На 02.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Езерово - жилищни блокове на МТГ Делфин, ул. Черно море 36, местност Пътека Тала, фирмите: СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ТЕВА МАРИН ЕООД, БУЛРЕМ ЕООД.На 02.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Езерово, с. Слънчево, с. Баново, с. Припек, с. Доброглед и гр. Игнатиево.На 02.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Георги Русев № 73, м-ст Акчелар, м-ст Сотира и м-ст Руските окопи, електрозахранени от ТП 1767.На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Александър Дякович, ул. Русе, ул. Д-р Людвиг Заменхов и ул. Цариброд, електрозахранени от TП 111 и ТП 84.На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв.Чайка блокове: 18, 19, 24, 25, 98, 189, 193, 194.На 02.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Възраждане бл. 1, част от бул. Трети март, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 737.