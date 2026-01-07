Това са районите във Варненско, които ще бъдат без ток днес
В периода 05.01.2026 г. - 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.
