На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 8:45 ч., от 16:15 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Шкорпиловци.На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 403 вх. 7 , 8 , 11 , 12 , 13, фирмите: ДИДИ-РОС ООД , АИППДП-ЕСТЕТИК ДЕНТ ЕООД, електрозахранени от ТП 952.На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Брестак.На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Брестак , с. Метличина.На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.На 24.10.2025 г., от 9:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Ветрино ; ТП 2 Подем ; ТП 1 Подем ; ТП Разсадник ; ТП Оранжерии.На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:гр. Провадия.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 20.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево, с. Дебелец – МТТ 3 Дебелец и с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.В периода 23.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Сава, с. Цонево и с. Гроздьово.На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна - м-ст Ментеше, клиентите, електрозахранени от ТП 870.На 24.10.2025 г., от 8:00 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Баново.На 24.10.2025 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна - кв. Възраждане - ул. Иван Троянски, ул. Петко Маринов, ул. Иван Янем, м-ст Кочмар.На 24.10.2025 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Николай Гяуров, ул. Никола Гюзелев, ул. Ген. Васил Делов, ул. Сергей Антонов, ул. Д-р Желю Желев, ул. Поп Димитър, ул. Митроп. Кирил, ул. Патриарх Максим, ул. Георги Черкелов.На 24.10.2025 г., от 12:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:Курортен комплекс Камчия.