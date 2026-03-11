От 09.00 часа до около 15.00 часа част от абонатите в местност Евксиноград ще останат без водоподаване, показа ежедневният бюлетин на страницата на ВиК-Варна.Част от абонатите в кв. "Бриз" заключени между ул. "Петър Слабаков", ул."Д-р Любен Попов", ул."Стефан Самсиев" и бул."8-ми Приморски полк" също ще останат на сухо днес. Там водозахранването ще спре в 8:30 часа. От ВиК уверяват, че вода ще има след 13 часа.