Традиционният фест "Море и здраве" ще прикове вниманието на Варна

© В два поредни дни на 16 и 17 май тази година ще се проведе традиционният за Факултета по обществено здравеопазване фестивал "Море и здраве“.



За единадесети път събитието ще привлече и обедини студенти, докторанти, млади учени, преподаватели и варненската общественост. Както и в предишните си издания, и тази година, то е посветено на "Европейския ден на морето в моята страна“ като част от международните активности на факултета в ежегодните инициативи за Европейския ден на морето на Европейската комисия. Надсловът "Вълни от знание – път към бъдещето“ за 2025 година съответства и на темата на последния ден от Европейската седмица на общественото здраве: "Next generation: Public health of today and tomorrow“.



В първия ден на фестивала се организира хибридна научна конференция с рекордните 385 участници в осем секции като две от тях са и на английски език: Обществено здраве; Медицина; Морелечение и физиопрофилактика; Кинезитерапия; Здравна политика, икономика и мениджмънт; Морски науки и биомедицински технологии.



Вторият ден на фестивала е посветен на информационни и образователни активности на открито от студенти, млади учени и специалисти от Факултета по обществено здравеопазване към жителите и гостите на нашия град. На сцена "Раковина“ и около нея в Морската градина са предвидени артистична програма на студенти-таланти от МУ-Варна, демонстрация на физически активности от студенти от специалност "Кинезитерапия“, информационни кампании за очно здраве и за екологичните проблеми от замърсяването с пластмаси на моретата, рисунка на асфалт за деца. Организира се и доброволческа студентска акция за почистване на Централния плаж. За студентите на МУ-Варна са предвидени кратки разходки на борда на плавателните съдове на университета.



Фестивалът “Море и здраве“ се провежда под егидата на проф. д-р Димитър Райков, д. м. н. - ректор на МУ-Варна, който на 17.05.2025 г., събота ще връчи тържествено Купата на Ректора на отличилите се студенти.



В края на съботния ден, Факултетът по обществено здравеопазване кани всички свои приятели и в Музея по история на медицината, който в своята юбилейна четиридесета година участва за пореден път в Европейската нощ на музеите.