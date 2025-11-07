Трафикът на Аспарухов мост да бъде контролиран с изкуствен интелект предлагат от Община Варна
Мисля, че в държавния бюджет за 2026 г. няма как да бъдат заложени разходи за основен ремонт на съоръжението, допълни Кулински. По думите му обаче в спешен порядък трябва да се заложат средства за контрол на трафика с изкуствен интелект, въвеждане на сигнална светофарна система, която да разтоварва трафика. Шофьорите трябва да знаят, че в тези 3 км трябва да се съобразяват със скоростта, категоричен беше Георги Кулински, след което допълни: "Има решения, които на местно ниво биха облекчили спешните проблеми, смятам, че в краткосрочен план със средства на Общината би могъл да се улесни трафикът на моста".
Община Варна ще предложи проектът за основен ремонт на Аспарухов мост от 2015 година да бъде използван от Агенция "Пътна инфраструктура", за да се ускори процедурата и дълго чаканият ремонт на съоръжението да започне по-скоро. Текущата поддръжка е недостатъчна, тъй като тя е за дребни подобрения на моста. Държавните средства са малко над 100 хиляди лева, но те са за пътища и съоръжения в целия град. Само една фуга струва повече, основният ремонт не може да започне, ако няма технически проект и финансиране, подчерта от своя страна заместник-кметът на Община Варна Пламен Китипов.
По думите му, трябва да се вземе стратегическо решение дали да има или не тролейбусен транспорт по моста. Това би улеснило проектирането на съоръжението, заяви Китипов.
