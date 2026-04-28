Възрастен мъж се е самоубил тази сутрин във Варна. Трагедията е станала в бл. 75 в “Трошево", където е открито тялото на починалия мъж, потвърдиха от ОД на МВР за Varna24.bg.

На място незабавно е дошъл полицейски екип.

По предварителна информация, 76-годишният мъж се е самоубил след скок от 7-я етаж на блока, в който живее. Към момента не са ясни мотивите и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.