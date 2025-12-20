Трагедия край Варна! При тежка катастрофа загина 18-годишно момиче
Странично се е ударил в ТИР, който се е движил по него и шофьорката е загинала на място. Тя е на 18 г., от Варна. В момента 3 РУ пренасочват движението от"Филбо".
Шофьорът на товарния автомобил е с отрицателни проби за НВ и алкохол.
