Тази сутрин в 8:34 часа е получен сигнал за тежко ПТП, на път 208 - Варна- Казашко/ Крайезерен път/. Лек автомобил, който се е движил в посока областния град, е навлязъл е поднесъл и е навлязъл в насрещната лента.Странично се е ударил в ТИР, който се е движил по него и шофьорката е загинала на място. Тя е на 18 г., от Варна. В момента 3 РУ пренасочват движението от"Филбо".Шофьорът на товарния автомобил е с отрицателни проби за НВ и алкохол.