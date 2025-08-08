Сподели close
Рано тази сутрин мъж се е удавил на плажа в "Аспарухово". Сигналът за инцидента е подаден в 7:40 часа сутринта. По информация на полицията става дума за мъж на 68 години.

Тялото бе извадено от морската вода няколко часа по-късно и разпознато от близък на загиналия.

Това е вторият смъртен случай на плажа във Варна за това лято. На 25 юли, на Южния плаж се удави варненка на 77 години.