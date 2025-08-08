ЗАРЕЖДАНЕ...
Трагедия на плажа в "Аспарухово" във Варна
Тялото бе извадено от морската вода няколко часа по-късно и разпознато от близък на загиналия.
Това е вторият смъртен случай на плажа във Варна за това лято. На 25 юли, на Южния плаж се удави варненка на 77 години.
