Трагедия във Варна. Автомобил се вряза в зрителите по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, съобщиха от полицията във Варна.По първоначална информация е загинал 60-годишен човек от публиката, а осем са ранените.Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота.Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Сигналът е получен към 11:10 ч.На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.