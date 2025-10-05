ЗАРЕЖДАНЕ...
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
По първоначална информация е загинал 60-годишен човек от публиката, а осем са ранените.
Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота.
Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.
След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.
Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Сигналът е получен към 11:10 ч.
На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.
