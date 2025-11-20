Сподели close
Трагедия във Варна!

На 19 ноември, около 16:45 часа момиче е скочило от блок на общежитията към Технически университет – Варна. По информация на полицията, починалата е на 19 години от Украйна.

Основната версия, по която разследващите работят е самоубийство.