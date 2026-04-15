Вчера, в 13.55 часа, във Второ РУ е получен сигнал за възникнал пожар в апартамент.

При пристигане на място екипите на полицията и пожарната установили 54 – годишния собственик на имота починал.

Мъжът бил самотноживеещ, а причината за възникване на огъня, по първоначална информация, е незагасена цигара. По случаят е образувано досъдебно производство.