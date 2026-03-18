Тежък инцидент в станал във Виница преди минути.

46 годишна жена е починала на спирка посока Варна. По непотвърдена информация тя е паднала слизайки от автобуса. А при потегляне возилото е минало през нея. В момента тече оглед на мястото на инцидента.