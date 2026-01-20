Трагедията в Аспарухово е голяма! Сред загиналите коне е имало и бебе
© Varna24.bg
Сигналът за пожарната база е подаден в 2:54 минути. На място пристига екип с 4-ма служители на пожарна безопасност. В 3:10 минути по-късно в борбата с огнената стихия се включват допълнително огнеборци. Пожарът е потушен около 6 часа сутринта. А до преди минути в изгорялата конна база е имало екип, тъй като пожарът все още е тлеел. Това заяви главен инспектор Валентин Николов за Varna24.bg от пожарна служба - Варна - ІІ РСПБЗН в кв. "Аспарухово".
Пламнали са постройките, в които са пребивавали общо 10 коне, сред тях е имало и бебе конче, което е сред загиналите животни. В конната база е имало мъж, който е нощувал там. По предварителна информация, това е човекът, който се е грижил за животните и е бил техен треньор. Той е подал сигнала за пожара. В момента е настанен в болнично заведение.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.