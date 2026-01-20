Станаха ясни и първи подробности във връзка с пожара, който изпепели "Фанагория" снощи.Сигналът за пожарната база е подаден в 2:54 минути. На място пристига екип с 4-ма служители на пожарна безопасност. В 3:10 минути по-късно в борбата с огнената стихия се включват допълнително огнеборци. Пожарът е потушен около 6 часа сутринта. А до преди минути в изгорялата конна база е имало екип, тъй като пожарът все още е тлеел. Това заяви главен инспектор Валентин Николов заот пожарна служба - Варна - ІІ РСПБЗН в кв. "Аспарухово".Пламнали са постройките, в които са пребивавали общо 10 коне, сред тях е имало и бебе конче, което е сред загиналите животни. В конната база е имало мъж, който е нощувал там. По предварителна информация, това е човекът, който се е грижил за животните и е бил техен треньор. Той е подал сигнала за пожара. В момента е настанен в болнично заведение.