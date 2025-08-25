Трагичен инцидент е бил предотвратен благодарение на професионализма на полицейски екип от Първо РУ – Варна.В малките часове след полунощ, благодарение на бързата реакция на младши инспектор Денислава Георгиева и младши инспектор Християн Липчев, е предотвратен опит за самоубийство, разказват от ОД на МВР.След получен сигнал за мъж в тежко емоционално състояние, униформените са провели продължителен и деликатен разговор, с който са успели да го разубедят и отклонят от опасните му намерения.