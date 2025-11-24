Сподели close
Транспортна болница - Варна се похвали с ново попълнение в своя екип - Това е дългогодишният специалист УНГ д-р Милен Гавраилов.

Завършил медицина в La universidad de medicina humana “Victoria de Gyron" – гр.Хавана-Куба, Медицински университет гр. Варна.

Специализирал в:

клиника по УНГ болести към

МБАЛ "Света Анна" гр. Варна и

МБАЛ“Царица Йоанна" гр. София

Курсове по :

* обща оториноларингология

* ендоназални оперативни техники.

* микроларингохирургия

* абдоминална ехография