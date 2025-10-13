Развитието на най-голямото пристанище у нас ще бъде във фокуса на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.Днес той е на официална визита във Варна, на която ще обсъди със синдикално представените организации на Пристанище - Варна бъдещото развитие на терминалите Варна-изток, Варна-запад и "Фериботен комплекс – Варна“.В рамките на посещението си вицепремиерът ще се запознае на място с дейността на пристанищните терминали Варна-изток, Варна-запад и Фериботния комплекс, и ще се срещне с представители на Българската морска камара.По-късно през деня, от 15:00 часа, Гроздан Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела "Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.