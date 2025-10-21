25 октомври, Световния ден на операта, Държавна опера Варна ще отпразнува с най-известната опера в света, Вердиевата "Травиата“. Отличен солистичен състав, хор и оркестър под диригентската палка на темпераментния маестро ЯкопоСипари ди Пескасероли ще поднесат на публиката великата музикална творба.В главната роля на Виолета Валери е брилянтното сопрано Александрина Михайлова, която тази есен пее в Миланската Скала, където изпълнява ролята на Нина Берберова / Марина Цветаева в световната премиера на операта "Анна А.“ от Силвия Коласанти, посветена на руската поетеса Анна Ахматова. Виолета бързо се превърна в коронна роля на Александрина Михайлова след дебюта ѝ на варненска сцена миналата година. Това е и ролята, която донесе на певицата и една от най-високите зрителски оценки по време на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2025.В ролята на Алфред Жермон ще е тенорът Валерий Георгиев, скоро завърнал се от Международния оперен фестивал в Аспендос с последващо участие в "Турандот“ и в Оперния театър на Анкара. Партията на Алфред Жермонсъщо е сред коронните роли в неговия богат репертоар.С впечатляващия си баритонов глас и силно сценично присъствие Иво Йорданов ще влезе в ролята на Жорж Жермон след поредица блестящи изяви в "Кармина Бурна“ с Националната филхармония на Косово и с Врачанската филхармония.Постановката е на Кузман Попов с режисьор Сребрина Соколова. "Травиата“ в празничния ден ще подари на публиката емоцията, красотата и великолепието, които носи в себе си оперното изкуство!