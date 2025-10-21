ЗАРЕЖДАНЕ...
"Травиата" в Световния ден на операта във Варна
©
В главната роля на Виолета Валери е брилянтното сопрано Александрина Михайлова, която тази есен пее в Миланската Скала, където изпълнява ролята на Нина Берберова / Марина Цветаева в световната премиера на операта "Анна А.“ от Силвия Коласанти, посветена на руската поетеса Анна Ахматова. Виолета бързо се превърна в коронна роля на Александрина Михайлова след дебюта ѝ на варненска сцена миналата година. Това е и ролята, която донесе на певицата и една от най-високите зрителски оценки по време на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2025.
В ролята на Алфред Жермон ще е тенорът Валерий Георгиев, скоро завърнал се от Международния оперен фестивал в Аспендос с последващо участие в "Турандот“ и в Оперния театър на Анкара. Партията на Алфред Жермонсъщо е сред коронните роли в неговия богат репертоар.
С впечатляващия си баритонов глас и силно сценично присъствие Иво Йорданов ще влезе в ролята на Жорж Жермон след поредица блестящи изяви в "Кармина Бурна“ с Националната филхармония на Косово и с Врачанската филхармония.
Постановката е на Кузман Попов с режисьор Сребрина Соколова. "Травиата“ в празничния ден ще подари на публиката емоцията, красотата и великолепието, които носи в себе си оперното изкуство!
Още от категорията
/
Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна предлага лечение на всички аспекти на хроничната болка
08:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.