Тренировки на открито и високи стандарти в SENSHI лагера във Варна
Предпочитаното от варненци емблематично място за разходки и спорт, намиращо се над Морската градина, се превърна в тренировъчна площадка за кикбокс звездите от лагера на SENSHI. В рамките на изтощителна 90-минутна сесия те показаха, че няма природна сила, която да ги спре да тренират. Спаринги под открито небе, бърз спринт по стълбите на паметника и сесии с технически упражнения се проведоха в екипен дух и лично съревнование.
14-те атлети от 7 държави - Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Камерун и България упражняваха бойни техники под вещия поглед на шихан Семи Шилт и Ернесто Хуст, показвайки как се кове воля, силен характер, издръжливост и стремеж към нови бойни умения.
Нидерландската легенда шихан Семи Шилт надъхваше всеки от бойците да влагат 100% усилия с мотивационните думи: "Вие не сте тук за мен, не сте тук заради някой друг на този студ. Всеки от вас в момента е тук за себе си. Тренирайте здраво и преследвайте мечтата си.“
Ернесто Хуст с личен пример показа на бойците, че шампионския дух се гради постоянно, без оглед на време и условия, а тренировките може да бъдат навсякъде, а не само в ограниченията на ума или тренировъчната зала.
Лагерът продължава до 22 март с още интензивни тренировки, в които бойните звезди ще вдигнат нивото си с елитната школа на SENSHI.
