Недостига медицинският персонал във Варненска област, става ясно от данни на статистиката. Осигуреността с лекари в края на 2024 г. за област Варна е 52 на 10 000 души. Въпреки, че е по-висока от средната за страната (46.8 на 10 000 души от населението), то проблема е голям, тъй като се измерват хората с жителство в града, а морската столица е туристически център, като през лятото броя на хората набъбва двойно.Казусът е виден и от следната информация, а именно, че осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.1 до 80.3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (80.3 на 10 000 души от населението), София (столица) (57.7) и Пловдив (57.4). Това означава, че Варна, където има и медицински университет и университетски болници, то броя на медиците е по-нисък спрямо водещи такива центрове у нас.Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.1 на 10 000 души от населението), Ямбол (29.3), Разград и Хасково (по 29.8). Осигуреността с лекари по дентална медицина е 15.8 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари - 6.2 на 10 000 души от населението.Данните бяха публикувани от Териториално статистическо бюро - Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“.В края на 2024 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 720 легла. В сравнение с предходната година броят на болниците остава непроменен, а леглата в тях намаляват с 58, или с 2.1%.Многопрофилните болници са 6 с 1 972 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 72.5% от легловия им фонд в областта. Легловият им фонд варира в широки граници - от 25 до 1 290 легла. Специализираните болници в област Варна са 10, от които 8 - за активно лечение с 448 легла и две - за рехабилитация с 300 легла. Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2024 г. е 621.7 на 100 000 души от населението, при 870.9 на 100 000 души средно за страната. Към 31.12.2024 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 185 със 100 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно (0.5%), а леглата в тях - със 7. Сред заведенията с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 74 заведения с 91 легла, следвани от денталните центрове - 10. Диагностично-консултативните центрове са 9 с 8 легла, а медико-денталните центрове - 7 с едно легло. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология и други. В края на 2024 г. в област Варна тези заведения са 12 с 364 легла, като най-голям е броят на хосписите - 6 с 269 легла. В сравнение с 2023 г. броят на другите лечебни и здравни заведения намалява с едно, а легловият им фонд остава непроменен.В края на 2024 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 276 лекари. Лекарите по дентална медицина са 691, като 503 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 3 048, от които 1 655 медицински сестри и 331 акушерки. В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 050 лекари. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 1 385, от които 911 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 899 лекари и 581 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (420) и лекари по дентална медицина (503), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 872, като 13 от тях работят на основен договор в амбулатории за индивидуални и групови практики за здравни грижи. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 327 лекари, 110 лекари по дентална медицина и 791 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти.Към 31.12.2024 г. разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол е следното - мъжете са 877 (38.5%), а жените - 1 399 (61.5%). В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 - 64 години - 595, или 26.1%. На второ място е групата на най- младите лекари, на възраст до 35 години - 579, или 25.4%. Най-възрастните лекари (на 75 и повече години) са 78, или 3.4%. Лекари по специалности В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 272, или 12.0% от всички лекари в областта. На второ място се нареждат практикуващите кардиология - 139 (6.1%), следвани от педиатрия - 134 (5.9%), акушерство и гинекология - 126 (5.5%), анестезиология и интензивно лечение - 122 (5.4%) и спешна медицина - 115 (5.1%).