Непълнолетен младеж се оплака в полицията, че е бил нападнат от три момчета, които след употреба на сила са му свили портмоне с пари.Случката е станала на централен варненски булевард, преди дни.Бързата реакция на полицаите довела до установяване и задържане на извършителите на деянието - един малолетен и двама непълнолетни младежи, с досиета в масивите на МВР. Те са задържани а срещу тях е образувано досъдебно производство.