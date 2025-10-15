Три деца обраха къща на чужденци във варненско село. Едното било наето да върши градинска работа, а другите му помагали. Явно недоволни от заплащането те решили да свият ценни вещи.Разкрити са, а днес Районния съд във Варна ги наказа. На двама от тях съдът наложи наказания от по 8 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на които се отлага с изпитателен срок от 3 години. Третият крадец, който към момента 20-годишен, но по време на обира е бил непълнолетен, получи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с година и половина изпитателен срок. Наказанията бяха наложени с присъда по реда на съкратеното съдебно следствие, с признание на вината и намаляване с 1/3 на определените им наказания.Конкретната кражба е извършена в периода 26-30 април 2022 г. от къща с двор във варненско село, собственост на семейство чуждестранни граждани. Единият от подсъдимите често бил наеман от семейството да извършва дейности срещу заплащане като общ работник по чистене и поддръжка на двора, а понякога бил подпомаган от двамата си приятели, които също получавали пари за труда си. Явно недоволни от размера на заплащането, тримата решили да извършат кражба на различни вещи от къщата, като се придвижили до имота по време, когато предварително знаели, че съпрузите не са в селото. Така в посочения период, чрез използване на неустановен автомобил, подсъдимите проникнали в къщата и отнели телевизори, аудио уредба, таблет, два ноутбука, фитнес гривна, дигитален часовник и още много чужди вещи. На 30 април същата година част от откраднатите вещи били продадени в заложна къща.Тримата младежи бяха осъдени да заплатят солидарно направените по делото разноски. Присъдата на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 15-дневен срок.